Tourisme. Le réseau Flower Campings sème en plein air

Lancée en 2005 et dirigée depuis 2013 par l’ancien international de rugby à XV Laurent Seigne, l’enseigne Flower Campings est aux avant-postes de l’hôtellerie de plein air. Le réseau, filiale du groupe Saur, qui a démarré avec une trentaine de sites, regroupe aujourd’hui sous la même marque dix campings en propre et ceux de 140 franchisés. Piloté depuis Balma, près de Toulouse, il entame en 2018 une « nouvelle phase de croissance et développement externe » et vise l’intégration d’une vingtaine de campings par an jusqu’en 2022. Flower Campings, qui affiche 72 millions de chiffre d’affaires et emploie 1500 personnes en pleine saison, s’est fixé un objectif de 200 millions d’ici cinq ans et 10% de parts de marché contre 3,5% actuellement.

« Il existe environ 8000 campings en France dont environ 2000 sont dans notre cible et notre concept de camping à taille humaine. Nous avons une bonne marge de progression. Nous privilégions les établissements qui n’excèdent pas 300 emplacements, basés sur des sites naturels, l’accueil personnalisé, la qualité, le confort et une ouverture sur les régions », explique Florent Parnod, directeur du réseau.

18.000 emplacements

En dehors des emplacements nus qui représentent 60% de son offre, Flower Campings a développé des habitats exclusifs à ossature bois fabriqués par l’entreprise vendéenne Samibois. Ils sont accessibles à tous les franchisés via une centrale d’achats qui, avec la tête de réseau, emploie vingt personnes à Balma. Pour afficher les couleurs de Flower Campings, le ticket d’entrée est de 11.000 euros auxquels s’ajoutent 5% du chiffre d’affaires liés aux emplacements, un pourcentage dégressif au-delà de 250.000 euros.

Très implantée sur le littoral méditerranéen et de la Bretagne au Pays basque, l’enseigne régionale qui accueille 65% de clientèle étrangère et représente 4 millions de nuitées, est encore totalement absente des Pyrénées et la Haute-Garonne. En Occitanie, première région touristique française, où la fréquentation est en hausse dans l’hôtellerie de plein-air pour la troisième année consécutive, elle veut aussi imprimer sa marque. Pour Flower Campings qui compte dix-neuf campings, représentant 8 millions d’euros d’activité, l’objectif est d’attirer cinq à sept nouveaux franchisés par an. Le grand Est, porte d’entrée des touristes hollandais et allemands, fait aussi partie des priorités du réseau.

Johanna Decorse

En haut : Flower Campings souhaite se développer et atteindre 10% de parts de marché en 2022. Crédits : DR

En bas : Laurent Seigne, ancien international de rugby à XV, est à la tête de l’enseigne Flower Campings depuis 2013. Crédits : David Bécus.