Tourisme. Osmozis rachète le groupe Ewi-Mediawifi

La société héraultaise Osmozis, premier opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, a annoncé le projet d’acquisition de 100% des actions du groupe Ewi-Mediawifi, quatrième opérateur français de services WiFi pour le monde du tourisme.

Créé en 2008 et basé à Saint-Jean d’Angely près de Saintes (Charente-Maritime), le Groupe Ewi-Mediawifi fournit des infrastructures WiFi destinées à la mise en place de services d’accès Internet Haut débit, de télévision mobile et de vidéosurveillance. Fort d’une quinzaine de collaborateurs, le Groupe Ewi exploite un réseau installé de plus de 8000 bornes WiFi sur 600 sites couvrant 50.000 emplacements et a généré un chiffre d’affaires de l’ordre de 2 millions d’euros sur le dernier exercice.

Cette opération d’Osmozis lui permettra d’accélérer sa conquête de parts de marché avec un positionnement plus important sur la partie Atlantique des centres de vacances. L’accord prévoit l’acquisition de 100% du capital du Groupe Ewi-Mediawifi (soit 1,8 million d’euros), l’opération devant être finalisée avant le 30 avril 2019. Grâce à cette opération, le groupe constitué couvrira environ 300.000 emplacements.

Osmozis confirme ainsi son objectif de réaliser environ 12 millions d’euros de chiffre d’affaires au terme de l’exercice 2018-2019, contre 8,4 millions d’euros en 2017-2018.