Tourisme d’affaires. Les ambitions de NT Hôtel Gallery depuis Toulouse

L’hôtel Junior, rue du Taur près de la basilique Saint-Sernin à Toulouse, n’existe plus. En lieu et place désormais, se trouve désormais La villa du Taur qui subit une cure de jouvence. Début avril, l’établissement refait à neuf ouvrira ses dix-sept nouvelles chambres design et son restaurant aux premiers clients.

Aux manettes de cette transformation, dont le montant des travaux est de 1,8 million d’euros : NT hôtel Gallery, un groupe hôtelier indépendant fondé en 2013 par le Toulousain Nicolas Andrieu, ancien manager d’hôtels, et le Parisien Thierry Gard, patron d’une société de gestion de portefeuille.

Leur crédo : proposer un concept inexistant sur le marché du tourisme, celui d’un boutique-hôtel de charme de trois ou quatre étoiles, de capacité moyenne - de vingt à quarante-cinq chambres - installé en plein cœur des centres urbains. Aussi ce premier établissement, racheté en juillet 2015, est le premier maillon d’une stratégie nationale.

Le groupe poursuit son développement par l’acquisition du fonds de commerce de l’hôtel La Caravelle, rue Raymond IV, toujours dans la Ville rose. Pas de ravalement de façade mais une rénovation de site pour cet hôtel qui s’apprête à passer de deux à trois étoiles dès juillet 2017. « Nous conservons les cinq emplois de l’équipe précédente et deux autres personnes nous rejoignent », assure Nicolas Andrieu,

20 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022

Le groupe vise essentiellement une clientèle d’affaires. « Nous allons passer des accords d’hébergement avec les entreprises et allons créer des événements comme des soirées dégustation pour les salariés », précise Nicolas Andrieu. Le président fondateur ajoute qu’un troisième hôtel toulousain, situé dans l’hypercentre, devrait entrer dans le giron du groupe dans quelques semaines, et un quatrième en 2018.

NT hôtel Gallery s’apprête également à implanter son concept à Paris. « Des recherches sont bien avancées avec trois établissements situés sur trois arrondissements, le seizième, le septième et le huitième. Deux seront quatre étoiles, et un autre trois étoiles », avance-t-il prudemment sans donner plus de précisions.

Toulouse puis Paris, mais aussi Lille et Lyon sont des destinations visées par NT hôtel Gallery . « Nous visons trois hôtels dans cinq villes de France d’ici cinq ans et tablons à cet horizon sur un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros et 150 emplois », assure le président.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Nicolas Andrieu, président de NT hôtel Gallery, devant La villa du Taur qui ouvre en avril.Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco