Tourisme : mois de mai contrasté en Occitanie

Les professionnels du tourisme d’Occitanie se préparent à la saison d’été. Mais avant elle, ceux-ci ont fait le point sur la conjoncture du printemps. Le mois de mai est ainsi qualifié de période « en demi-teinte » par le comité régional du tourisme qui pointe une légère baisse d’activité en raison d’une mauvaise météo, ainsi que d’un calendrier des jours fériés défavorables (les ponts de l’Ascension et de Pentecôte ont été décalés en juin).

Si les restaurateurs du littoral ont fait grise mine, le ralentissement de l’activité n’a en revanche pas impacté les professionnels des centres urbains. A Toulouse et à Montpellier, on estime au contraire que le mois de mai a été en croissance. Enfin, le mois de juin reste prometteur. « 70% des partenaires et des prestataires interrogés (parmi 2900 professionnels consultés les 3 et 4 juin, NDLR) estiment que la fréquentation sera moyenne ou bonne ; ces tendances se renforçant dans les métropoles et sur le littoral », fait savoir le CRT Destination Occitanie.

Le lancement officiel de la saison d’été en Occitanie est programmé pour le 8 juillet.