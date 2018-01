« Au CES de Las Vegas, l’Intelligence Artificielle est présente partout »

"Arrivé mardi à 18 heures à Las Vegas en provenance de Londres. A Toulouse, il était 3 heures du matin. Nous avons pris nos quartiers dans l’hôtel Golden Nugget qui compte pas moins de 2500 chambres. Et mercredi matin, pour débuter notre ruée vers l’or numérique, nous avons découvert pour la première fois le CES. Vous voulez connaître le sentiment qui prédomine ? C’est énorme, dans tous les sens du terme ! C’est simple, le salon s’étend dans la toute la ville de Las Vegas. Et vous savez quoi ? La communauté française est très présente au CES !

Une forte délégation française

Lors de cette première journée, nous avions rendez vous avec Mounir Mahjoubi, le Secrétaire d’État chargé du numérique. Il nous a présenté les orientations du gouvernement sur le numérique. Il a insisté notamment sur le fait que plus aucune entreprise ne peut échapper à cette révolution, en particulier les entreprises traditionnelles obligées de s’y conformer pour survivre. Des propos à méditer pour une bonne partie de la délégation.

Ensuite ce fut le moment de découvrir les nouveautés du marché : des écrans encore plus fins, des drones encore plus stables mais je n’ai pas vraiment trouvé d’innovation qui me fait dire « c’est l’invention de l’année » ! Cependant on sent bien une tendance de fond : l’Intelligence Artificielle est présente partout et c’est Hey Google qui remporte la mise. Déjà aux USA, 20% des requêtes sur le web se font par commande vocale. C’est à l’ordinateur d’interpréter et de vous donner la réponse la mieux adaptée.

Concernant Cobrane, j’ai rencontré les équipes de Business France ainsi que les Conseillers du Commerce Extérieur. Ils font un travail formidable pour aider les entreprises françaises à se développer à l’export. De quoi espérer des perspectives de développement intéressantes à l’avenir…

Raphaël Colombié, dirigeant de Cobrane Design

