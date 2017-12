Hausse du trafic de 9% pour l’aéroport de Toulouse Blagnac

En novembre, 724.639 passagers ont pris l’avion à l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Soit une augmentation de 9% par rapport à septembre.

L’aéroport est toujours principalement utilisé pour le transport au niveau national (412.369 passagers, en augmentation de 2,9%), et plus particulièrement régional (+13%). Sur la France entière, Nantes (+32,2%), Strasbourg (+26,9%) et Lille (+10,3%) sont les villes pour lesquelles l’augmentation du trafic est la plus importante. En tout, 40,6% des vols ont été effectués sur des compagnies low-cost en novembre.

Les flux internationaux (309.000 passagers) ont augmenté de 18%, avec une forte augmentation concernant le trafic régulier sur l’espace Schengen. Hors espace Schengen, Londres-Sansted devient le deuxième aéroport de Londres, avec une progression de 91,1%… alors que Londres-Heathrow enregistre une baisse de 6%. Le trafic fret et Poste baisse quant à lui de 5%.