Trafic de l’aéroport de Toulouse en légère baisse

Le trafic de l’aéroport de Toulouse-Blagnac est en repli de 1,2% en septembre, avec un total de 859.880 passagers accueillis. Le trafic national (48,9% du trafic total) est en légère progression (+0,4%). Le trafic international reste majoritaire avec une part de 51,1% sur le total, indique la direction dans un communiqué.

Au niveau national, on note notamment que le trafic sur Paris est en recul (-1,7%), en raison de la baisse sur Paris-Orly (-6,6%), partiellement compensée par la forte hausse sur Paris-CDG (+11%). En région, on remarque de fortes progressions relevées sur Lille, Nice et Brest.

Au niveau international Bruxelles reste leader avec 24.285 passagers, malgré une baisse de 5%. Les plus fortes croissances sont observées sur Catane, Palerme et Bâle. Hors Espace Schengen, le trafic sur Londres prédomine avec 61.913 passagers (-3,9%)