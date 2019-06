Train French Tech : « Le voyage est propice à l’échange et aux réseaux »

Ce mercredi 19 juin, au départ de Perpignan, le Train French Tech est parti en direction de Madrid avec à son bord les vingt-sept start-up sélectionnées pour l’occasion. Elles pourront rencontrer investisseurs, coachs et institutions afin de leur présenter leurs projets. Ce jeudi 20 juin, un arrêt déjeuner networking est d’ailleurs prévu avec des acteurs de l’innovation à Barcelone.

Laurent Gauze, pourquoi avoir créer le Train French Tech ?

« Nous avons créé ce train dans une volonté de rencontre des écosystèmes. Nous avons imaginé une action de mise en relation entre Perpignan et Madrid. De par ces rencontres, nous souhaitions faire quelque chose d’original. Nous avons donc décidé de faire pitcher des start-ups dans un train tout en organisant la rencontre des écosystèmes de Perpignan et Madrid. Une fois mis en place, nous avons invité les collectifs de Toulouse et de Montpellier afin de montrer à nos voisins que nous sommes une agglomération utile au développement de tout le groupe.

Il s’agit de la troisième édition… Quel est l’objectif de ce train ?

La création du Train French Tech représente une double action. D’une part, cela permet à la ville de Perpignan de mettre en avant son écosystème et ce qu’il apporte. D’autre part, les entreprises vont pouvoir échanger avec leurs homologues de Barcelone, Gérone et Madrid sur des idées, appels d’offres et projets communs.

Pourquoi un voyage en train de Perpignan à Madrid ?

Au début nous souhaitions avoir un lien avec une capitale, c’est pour cela que nous avons choisi Madrid comme destination finale. Nous aimons aussi cette notion de voyage qui représente quelque chose de positif. Lors d’un voyage, la notion du temps est différente, nous sommes plus à l’écoute et il y a beaucoup plus de rencontres et d’échanges. La durée du trajet se prête également à l’événement et laisse le temps aux entreprises de faire leur pitch.

Propos recueillis par Inès Osik

Sur la photo : la délégation 2019 sur le quai du départ. DR.