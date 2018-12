Transformation digitale pour tout le monde !

Qu’on se le dise : on ne va pas à La Grande Motte uniquement pour se baigner dans la Méditerranée. La preuve ? L’agence de développement économique de la région Occitanie, AdOcc, avait choisi ce lieu pour donner rendez-vous à plusieurs centaines d’entreprises occitanes. Elles ne sont pas venues dans un but touristique (ni la température de l’air ni celle de l’eau n’incitaient à plonger dans la Grande Bleue). Non, elles étaient là pour découvrir les meilleures pratiques dans le domaine de la transformation digitale des TPE et PME. Concrètement, il s’agissait d’un événement d’une journée, baptisé « Transformation Digitale Day », particulièrement destiné aux « très petites », « petites » ou « moyennes » entreprises (les TPE et les PME), ainsi qu’à certaines entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Et pourquoi pas les grandes ou très grandes entreprises ? Pour la bonne raison qu’elles se sont déjà engagées – pour la plupart – dans un processus de transformation numérique. En l’occurrence, le message fort du moment est que la « transformation digitale » concerne les entreprises de toutes tailles et que cela reste vrai pour tous les secteurs d’activité. Plusieurs PME régionales sont ainsi venues témoigner des apports de ces évolutions vers le numérique. C’est notamment le cas du fabricant de carrelage de Pézenas « As de Carreaux », qui a créé dès 2010 un site marchand de vente en ligne de ses produits. « La transformation digitale ce n’est pas un coût, c’est une opportunité », a notamment expliqué Sébastien Colombier, patron de la PME.

Au-delà, il n’a pas uniquement été question de sites « marchands » : les sites dits « vitrines » drainent de nombreux internautes vers les boutiques physiques et leur existence tend à endiguer la montée en puissance des « pure players » du e-commerce (lesquels créent d’ailleurs des boutiques ou s’associent à des enseignes du commerce « traditionnels »).

Durant cette journée, il a également été question de l’appel à projet lancé par la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée concernant l’accompagnement des TPE et PME dans leur transformation digitale. Cinq grands types d’acteurs ont été retenus au niveau régional pour mener des actions au cours des trois années qui viennent (2019, 2020 et 2021) : La Mêlée, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Région, la Fédération Française du Bâtiment Occitanie et Leader Occitanie.

