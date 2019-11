SoLibre, l’association des professionnels du libre et de l’open source en Occitanie, organise une matinée sur le thème « Transformation numérique des entreprises : la voie de l’open source », mardi 26 novembre 2019 à Toulouse, en partenariat avec la CCI de Toulouse et Epitech Digital.

« Nous ne pouvons pas nous contenter d’être une colonie numérique, dirigée par les intérêts américains et bientôt chinois. Nous devons faire entendre la voie française et européenne, et mettre en avant les belles solutions issues de nos sociétés locales, plus respectueuses de notre modèle de sociétés, » explique Pierre Baudracco, président de SoLibre et Président de BlueMind, entreprise adhérente. « L’objectif de SoLibre et de ses partenaires, au travers de cet évènement, est de montrer qu’une autre voie est possible, L’écosystème du libre est riche et actif, et propose des solutions opérationnelles, pérennes et saines. Il ne tient qu’à nous de les choisir. »

La matinée s’organisera autour d’une conférence de Gaël Blondelle, directeur de la fondation Eclipse en Europe, sur le thème « L’Open Source, un enjeu stratégique pour l’Europe, aussi au service des PMEs ! ». SoLibre proposera ensuite une table ronde avec des éditeurs et leurs clients pour des retours d’expérience concrets.

le mardi 26 novembre de 8h30 à 12h30 à la CCI de Toulouse, 2 rue d’Alsace-Lorraine à Toulouse. Inscriptions et programme sur le site de SoLibre.