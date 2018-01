Transports. L’aéroport de Toulouse-Blagnac s’envole grâce au low-cost

Aprés avoir dépassé les 8 millions de passagers en 2016, l’aéroport de Toulouse-Blagnac a vu sa fréquentation s’envoler pour atteindre les 9,2 millions l’année dernière. Il décroche ainsi la troisième place des plateformes régionales derrière Lyon et Nice. La part des compagnies low-cost dans cette progression est décisive puisqu’elle représente 41% du trafic global en 2017 contre 32,2% l’année passée. Parmi elles, Easyjet reste en tête avec plus de 2,3 millions de passagers transportés, suivie par Ryanair. Arrivée en septembre 2016, la compagnie irlandaise a multiplié ces derniers mois les lignes au départ de Toulouse et enregistre déjà quelque 806.000 passagers.

Mise en service des équipements

Si 2018 démarre sous les meilleurs auspices, elle s’avère aussi décisive. Cette année, la plateforme aéroportuaire va voir la concrétisation de trois grands équipements auxquels elle a consacré une enveloppe globale de 50 millions d’euros. La mise en service du nouveau hall D qui accueillera la future zone de contrôle unique de l’aéroport est prévue pour avril et celle de la jetée d’embarquement dédiée aux low-cost et compagnies régionales, mi-mai. La livraison de l’hôtel 4* étoiles connecté au hall A et dont la concession sera confiée au groupe espagnol NH Hotel, est quant à elle prévue en octobre.

« L’aéroport est en pleine forme, aussi sur le plan financier », s’est réjouie ce lundi 15 janvier Anne-Marie Idrac, présidente du conseil de surveillance dont le mandat arrive à échéance en mai. L’ancienne secrétaire d’État chargée du Commerce extérieur ne demandera pas à le renouveler puisqu’elle a préféré rejoindre le conseil d’administration d’Air France-KLM.

Améliorer la rentabilité

Après avoir enregistré un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros en 2016 (dont 30 millions générés par les seuls parkings), ATB terminera bientôt son dernier exercice à la hausse, avec un résultat net à environ 15 millions d’euros en 2017. « 2018 sera l’année de la consolidation », assure Jean-Michel Vernhes, président du directoire, démis de ses fonctions avant l’heure à la demande Casil Europe. Le nom de son successeur sera connu dans le courant du premier trimestre.

En quête d’un nouveau profil, l’actionnaire privé issu du consortium chinois Symbiose qui a investi 308 millions d’euros pour acquérir 49,99% des parts de l’État dans l’aéroport, l’est aussi d’un retour sur investissement plus important, de l’ordre de 3 à 5%.

« Jusqu’ici on n’y était pas. Mais la rentabilité demandée par l’actionnaire va augmenter. La fréquentation, de 10 millions de passagers en 2019, de 11 millions en 2022 sera bientôt là mais nous portons aussi nos efforts pour dégager plus de revenus via des services et des commerces supplémentaires, le contrôle des charges et l’activité de nos filiales à 100% avec bientôt un troisième hall de peinture loué à Sabena pour la peinture des A350 », explique Jean-Michel Vernhes.

L’objectif fixé par Casil est clairement d’atteindre au minimum 20 millions d’euros annuels de résultat net. D’où le fameux versement, dans l’attente de ces performances, de près de 28 millions d’euros de dividendes, dont 15 millions prélevés dans les réserves de l’aéroport, opéré ces deux dernières années.

Affaire d’Etat

Inquiètes des appétits et de la « logique financière » de Casil, les collectivités locales qui conservent 40% de l’actionnariat, le sont aussi de voir les 10,01% toujours aux mains de l’État tomber dans celles de l’actionnaire chinois. À compter du 18 avril prochain, l’État aura en effet six mois, renouvelables une fois, pour décider d’exercer ou pas l’option de vente à Casil Europe pour les parts qui lui restent au capital d’ATB.

D’où l’agitation des actionnaires publics locaux ces dernières semaines et leurs actions groupées pour tenter de dissuader l’exécutif de vendre, ce qui rendrait Casil Europe majoritaire. « Que va faire l’État ? A lui d’en décider… Bruno le Maire a indiqué qu’il prendrait en compte l’avis des autres actionnaires », a précisé Anne-Marie Idrac. En octobre dernier, le ministre de l’Économie avait aussi indiqué devant les députés qu’il n’excluait pas un désengagement total dans l’aéroport toulousain.

Johanna Decorse

Sur la photo : la fréquentation de l’aéroport Toulouse Blagnac devrait atteindre les 10 millions de passagers en 2019. Photo M.V. - ToulÉco