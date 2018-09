Travaux publics. Embellie confirmée pour les entreprises d’Occitanie, mais jusqu’à quand ?

A l’occasion de son premier bilan de conjoncture, Frédéric Charmasson, le président délégué de la FRTP Occitanie en charge de la délégation Pyrénées, n’avait que des bonnes nouvelles à annoncer… Celui qui est aussi directeur régional Occitanie de Vinci Construction France en charge des travaux publics, a pris en juillet dernier la succession de Thierry le Friant.

« Les carnets de commande des entreprises du territoire sont remplis pour les huit prochains mois, ce qui leur permet d’envisager l’avenir sereinement et même d’investir, nous sommes dans une dynamique de croissance. C’est une situation que nous n’avions pas connue depuis longtemps ! », s’est-il félicité.

En effet tous les indicateurs sont au vert pour les 2679 entreprises de travaux publics de la délégation Midi-Pyrénées. Avec un chiffre d’affaires d’1,9 milliard d’euros enregistré en 2017 (+1,7 %) et des embauches à la clé. Les effectifs salariés ont ainsi progressé de 1,7 % en 2017 ; le secteur compte désormais 14.160 salariés permanents et 1933 intérimaires. Une tendance qui se poursuit en 2018. « Nous tablons sur une hausse des embauches de 3 à 5% d’ici la fin de l’année », estime Frédéric Charmasson. Une nette embellie donc, pour ce secteur qui a connu des années de vaches maigres après la crise de 2008, puis subi le ralentissement des investissements métropolitains…

Métro, travaux d’infrastructures routières, grands projets

Si la profession estime qu’elle n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant crise, elle profite aujourd’hui des grands travaux programmés par les collectivités. « Les grands chantiers de Toulouse Métropole représentent 30% de notre activité. Le département de Haute-Garonne concentre quant à lui la moitié de nos activités, et le territoire toulousain reste une véritable locomotive pour la profession », décrit Frédéric Charmasson. En revanche, les départements plus ruraux, en particulier le Gers et l’Ariège, profitent nettement moins de l’embellie. Dans sa feuille de route, Frédéric Charmasson a donc prévu d’y organiser des réunions d’informations avec les élus pour faire connaître les métiers et les entreprises de travaux publics.

Parmi les projets qui dopent le secteur, les travaux d’infrastructure routière restent les plus nombreux. Par exemple, la poursuite du raccordement au PEx, mais aussi la mise en 2X3 voies de la rocade toulousaine entre Rangueil et Lespinet. Ces travaux débuteront en 2019 et dureront deux ans pour un investissement de 30 millions d’euros. D’autres chantiers sont en perspectives, comme ceux à venir sur différentes portions de l’A61 qui représentent 100 millions d’euros et sont actés dans le plan investissement autoroutier (PAI). Mais aussi les travaux de l’autoroute Toulouse-Castres, confirmée cet été, ainsi que les chantiers liés à au déploiement de la fibre optique, qui alimentent l’activité, même s’ils ne constituent par le cœur de métier. Enfin, le plan d’aménagements routiers métropolitains (PARM), qui concerne les projets routiers des trente-sept communes de la métropole, mais pour lequel aucun calendrier n’a été avancé à ce jour.

« En ce moment, la dynamique est telle que nous n’arrivons pas toujours à répondre à la demande, faute de candidats suffisants », pointe le représentant de la profession. Mais ce que les entreprises de travaux publics redoutent surtout, c’est un essoufflement de la demande. « Les municipales se profilent en 2020 et nous craignons le fameux creux post-élections. Pour pallier à cela nous souhaiterions que les élus s’engagent sur des investissements de maintenance. » A bon entendeur.

Béatrice Girard

Sur les photos : "Nous sommes dans une dynamique de croissance, les entreprises de travaux publics envisagent l’avenir sereinement", a indiqué Frédéric Charmasson. Crédit Kzenon - Fotolia et crédits : DR.