Treize nouveaux projets de maisons et centres de santé soutenus par l’ARS Occitanie

Dans le cadre du Plan national d’accès aux soins « Ma santé 2022 », l’Agence régionale de santé d’Occitanie va favoriser le développement des maisons et des centres qui facilitent l’accès aux soins dans les territoires. Ces structures permettent également de créer des conditions d’exercice plus attractives pour les professionnels de santé et de rompre leur isolement.

Au sein de ces maisons de santé, le public retrouvera des médecins (généraliste et spécialistes), des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des auxiliaires médicaux (infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, orthophoniste, orthoptiste, opticien lunetier, prothésiste, diététicien, etc.), ainsi que des pharmaciens et des biologistes.

D’ici 2021, près de 180 maisons de santé devraient voir le jour en Occitanie. Ces projets sont validés en comité régional de sélection des maisons et centres de santé, dont la présidence est assurée par plusieurs entités : l’ARS et la préfecture de région, avec l’association du conseil régional, des facultés de médecine de Montpellier et de Toulouse ainsi que ses associations d’usagers et de professionnels. Chaque projet est soutenu financièrement par l’ARS jusqu’à hauteur de 50.000 euros. En 2018, l’agence a consacré 710.000 euros dans le cadre de ce plan.