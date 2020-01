Le 6 février auront lieu les treizièmes Rencontres de l’innovation en Occitanie, aussi appelées Occitanie Innov, à Diagora-Labège près de Toulouse. L’événement a pour objectif de faciliter l’innovation dans les entreprises « et les aider à passer de l’idée au produit ». Avec plus de 200 exposants, cette édition permettra aux entreprises porteuses de projet de rencontrer tous les partenaires de l’innovation et trouver un accompagnement adapté.

À noter qu’en amont de cette journée du 6 février, les entreprises peuvent bénéficier d’un « Prédiag innovation » gratuit et qui permet au porteur de projet d’optimiser sa journée Occitanie Innov et de prendre rendez-vous à l’avance avec les contacts les plus pertinents pour son projet.

Le salon est financé par la Région Occitanie et l’Union Européenne, et organisé par l’agence de développement économique Ad’Occ, avec les 300 membres du RésO Innovation. Le même jour aura également lieu la cérémonie de remise des prix du concours des Inn’Ovations. Celui-ci fait partie des concours les mieux dotés de France, avec 180.000 euros reversés aux lauréats.

Occitanie Innov, le 6 février à Diagora-Labège. Renseignements sur occitanie-innov.com