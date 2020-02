Triangle, une vision plus humaine du recrutement

Cette année, les chiffres de la société de recrutement Triangle Solutions RH ont littéralement explosé en passant de 400 à 600 millions d’euros de chiffre d’affaires. Cette croissance est due à la fois à d’excellents résultats en France mais également à de nombreuses acquisitions externes en Europe. Suisse, Pays-Bas, Luxembourg, Europe de l’Est et Espagne : grâce à ces nouvelles implantations le groupe français peut suivre ses grands-comptes en dehors de nos frontières et se positionner sur de nouveaux secteurs d’activités.

Désormais, Triangle emploie plus de 15 000 intérimaires chaque jour et possède un réseau de 170 agences d’emploi, dont deux sont situées à Toulouse. Contrairement aux super majors du secteur, cette société reste une ETI familiale à taille humaine où les sociétés clientes sont réellement écoutées. Les recherches de candidats sont ciblées selon l’identité et le fonctionnement du client.

La qualité du personnel mis à la disposition des entreprises et leur suivi quotidien tout au long de leurs missions contribuent également à la réussite de Triangle. Se démarquer avec un service plus humain est le leitmotiv du groupe et visiblement, cela possède encore de la valeur aujourd’hui.