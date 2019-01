Toulouse. Trois jeunes pousses santé soutenues par le laboratoire AstraZeneca

Depuis 2017, le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca spécialisé dans l’oncologie, le respiratoire et la cardiologie, a co-signé un programme de revitalisation d’une durée de deux ans. Parmi les axes d’intervention de ce programme : une aide aux entreprises et start-up spécialisées dans le domaine médical et particulièrement sur les thématiques du handicap.

C’est dans le cadre de ce plan que le pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé a été sollicité pour identifier des entreprises sur son territoire susceptibles de bénéficier de ce programme. Parmi les sociétés présentées au comité de revitalisation d’AstraZeneca, trois ont eu l’opportunité d’être retenues. La première est New Team : elle développe des prothèses mammaires externes sur mesure destinées aux femmes ayant subies une mastectomie.

La deuxième, basée à Colomiers, est Covirtua. Elle met en place une solution innovante de remédiation cognitive destinées aux personnes victimes d’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) et de traumatisme crânien. Enfin, la troisième, SmartCatch, a mis au point depuis Toulouse un dispositif de capture in vivo des cellules tumorales circulantes permettant d’améliorer le suivi et la caractérisation du cancer.