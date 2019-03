Médias. Trois nouvelles fréquences en Occitanie pour Toulouse FM

Toulouse FM étend son aire de diffusion. La radio toulousaine peut désormais s’écouter jusqu’en Ariège. Avec de nouvelles fréquences à Ax-les-Thermes (95.6) et Pamiers (102.9), elle élargit sa zone de diffusion. Ces deux nouvelles fréquences rejoignent celle de Auch (88.6).

Toulouse FM qui appartient au groupe Mediameeting a récemment fêté ses dix ans ans et est créditée d’une audience de 70.100 auditeurs quotidiens. La station affiche un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros en 2017 (+20% par rapport à 2016). Ses ressources sont réparties entre le local (40%) et celles dégagées au sein du GIE Les Indéradios (60%), appartenant au groupe TF1. Elle propose un programme musical et de proximité sur l’ensemble de sa zone de diffusion (infos locales et pratiques, bons plans et sorties et jeux).