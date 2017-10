La troisième édition de la conférence internationale EmTech France se tiendra à Toulouse les 10 et 11 octobre au Quai des Savoirs à Toulouse sous l’égide du MIT Technology Review. Ce rendez-vous annuel, organisé par le magazine du prestigieux MIT (Massachusetts Institute of Technology) a pour objectif de présenter et de promouvoir en France les idées et projets les plus innovants au monde.

La thématique de la manifestation sera sur « Les technologies disruptives et le rôle de l’Homme dans la transformation de l’Humanité ». Des experts et des chercheurs du MIT présenteront les dernières avancées en matière d’Intelligence artificielle, de neuroscience et de robotique

Cette année, les quatre principales dimensions de l’Être Humain - le travail

(work), l’esprit (mind), l’intelligence humaine (smart) et l’être social (social) - seront

plus particulièrement abordées lors de conférences, panels et ateliers auxquels participeront différents speakers : Gabriel Kurman, co-fondateur et CEO de Koibanx, Pamela Ronald, professeur au Département de pathologie végétale et au centre génomique de l’université de Californie, Eduardo Castillo, expert en robotique et chercheur au MIT Media Lab, Calum Chace, auteur et conférencier sur l’Intelligence Artificielle et les technologies, Anne Cambon-Thomsen, chercheur à l’Inserm et Simon Thorpe, directeur de recherche au CNRS.

EmTech France les 10 et 11 octobre au Quai des Savoirs à Toulouse