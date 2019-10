La troisième édition du colloque Femmes & Innovation aura lieu le 14 novembre 2019 au Conseil départemental de la Haute-Garonne, sous le parrainage de Sandrine Floureusses, vice-présidente de la Commission permanente du CD31, chargée de l’emploi et de la diversification économique.

Le colloque aura pour thème « Création, invention, innovation, quels liens ? Quels points de convergence ? ». À cette occasion, chefs et cheffes d’entreprise, personnalités politiques, chercheurs, chercheures ou journalistes viendront confier leur vision de l’innovation au féminin et leur vécu.

Différents domaines seront représentés : art, sciences, développement durable, architecture, social, ressources humaines, etc.

L’ objectif est de mettre en lumière des femmes jouant un rôle dans les processus de création, d’invention et d’innovation mais également de donner les clés et les outils pour réussir.

Le 14 novembre à 9h30 au Conseil départemental de Haute-Garonne à Toulouse.

Informations par mail : colloque@femmes-innovation.com