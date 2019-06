Le Club de la Com et l’’Apacom lancent à compter du mardi 25 juin la septième édition des Trophées de la Com Sud-Ouest sous le thème « Fantastic Com ». Jeudi 24 octobre, au centre des congrès Pierre Baudis à Toulouse, neuf lauréats seront ainsi récompensés pour leurs campagnes et actions de communication réalisées sur la période 2018-2019.

Les prix se divisent en sept catégories : audiovisuel et vidéo, branding et identité de marque, digitale et innovation, communication extérieure et insertion presse, événementiel et relations publics, édition, communication globale. Deux prix supplémentaires seront également attribués : le prix Coup de cœur du public et Coup de cœur du jury.

Les inscriptions seront ouvertes aux annonceurs et agences des régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine à partir du 25 juin et jusqu’au 23 septembre 2019.

Concours gratuit sur inscription. Plus d’infos sur le site des organisateurs