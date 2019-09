Tubecon à Toulouse : un bilan positif malgré une fréquentation en deçà des attentes

Ceux qui sont allés à Tubecon le savent : cet événement est difficilement descriptible tant on y trouve de stands et d’activités différentes. Présenté comme le festival des stars du Net, il a réuni à Diagora Labège le weekend du 7 et 8 septembre plusieurs dizaines d’influenceurs, stars de Youtube, Instragram ou encore de Tik Tok. Parmi les visiteurs, bon nombre d’adolescents venus se prendre en photo avec leurs idoles lifestyle, gaming, ou scientifiques. Un mélange des genres à la fois déroutant et novateur. Mais pour l’organisateur, Dêpeche Events, c’est tout simplement le plus gros événement organisé depuis la création de cette filiale du groupe La Dépêche du Midi.

« Tubecon avait vocation à se dérouler à Paris, nous avons convaincu le créateur de ce festival, Risto Kuulasmaa, de le faire à Toulouse, et rien que ça, c’est une grande fierté », assure Jean-Nicolas Baylet, directeur général du groupe La Dépêche du Midi, pour qui ce festival « s’aligne parfaitement avec la stratégie de se tourner vers les nouvelles générations ».

Une fréquentation moins importante que prévue…

Tubecon est un festival né il y a cinq ans, de la demande des influenceurs et influenceuses de rencontrer leurs followers « dans la vraie vie ». Lancé en 2014 à Helsinki, il se déroule désormais chaque année dans plusieurs grandes villes européennes. Pour la première à Toulouse, 5100 visiteurs ont fait le déplacement, un chiffre très en deçà des prévisions, qui frôlaient les 15.000 personnes attendues.

« Nous aurions pu faire plus », admet Jean-Nicolas Baylet. « Mais pour une première c’est déjà très bien. Il y a certainement des choses à améliorer pour les prochaines éditions, notamment le choix des influenceurs. Certains drainent des communautés plus importantes que d’autres, et certains jouent plus le jeu que d’autres ».

Anne-Manuèle Hébert, directrice générale de Dépêche Events et directrice du Festival Tubecon, ajoute :« lancer Tubecon à Toulouse, c’est comme lancer une nouvelle marque. Il faut le temps que les gens se l’approprient. Nous aurons davantage de visiteurs sur les prochaines éditions ».

… Mais le plein de partenaires

Malgré cela, le Tubecon reste une bonne opération pour Dêpeche Events, par le nombre de partenaires réunis. « Tubecon est une opportunité pour les partenaires qui cherchent à se connecter aux millenials embarqués par les influenceurs, et beaucoup ont eu le goût de l’aventure en se joignant à une première édition », se félicite Anne-Manuèle Hébert. « Nous n’avons jamais réunis autant de partenaires sur un événement », confirme Jean-Nicolas Baylet. Les stands des partenaires (Région Occitanie, Conseil départemental de Haute-Garonne, Sicoval, Suez, Armée de l’Air etc.) souvent classiques et institutionnels, étaient d’ailleurs très visibles sur l’événement, parfois un peu en décalage avec l’ambiance générale.

Difficile de savoir si Tubecon est au final une bonne opération financière pour Dépêche Events, la direction de l’entreprise ne souhaitant pas communiquer de chiffres. Cette dernière insiste néanmoins sur le fait que « c’est un énorme investissement » et que les équipes travaillent déjà à la deuxième édition. Dêpeche Events emploie quinze personnes et a enregistré un chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros en 2018.

Sophie Arutunian

Sur la photo : une des séquences de Tubecon Toulouse, le Tik Tok show. Crédit : Dêpeche Events