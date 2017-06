UT1 Capitole et TSE dans le Top 50 du classement de Shanghai

UT1 Capitole et la Toulouse School of Economics apparaissent dans le classement de Shanghai dans la catégorie « économie ». L’Université Toulouse Capitole est classée à la quarante-cinquième position, seule université française dans le Top 50 des meilleures universités en économie. Et sa composante Toulouse School of Economics (TSE), à elle seule, est classée à la dix-septième position. C’est la première fois que les deux établissements apparaissent ensemble dans le Top 50 des meilleures universités en économie.

« Si l’Université Toulouse Capitole et TSE obtiennent cette reconnaissance internationale, cela est le résultat du travail de toute la communauté universitaire et de la politique d’excellence de recrutement des enseignants chercheurs menée depuis plusieurs années », a commenté Corinne Mascala, la présidente de l’université.

Ce résultat conforte la démarche d’excellence entamée dans l’établissement il y a plus de trente ans par Jean-Jacques Laffont. Inspiré par le modèle anglo-saxon, pour les sciences économiques, elle a été couronnée par le Prix Nobel d’économie de Jean Tirole en 2014.