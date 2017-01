Un Toulousain dans le classement Forbes 2017

Aymeric Barthès, co-fondateur et président de la start-up Naïo Technologies basée à Ramonville-St-Agne, figure au classement Forbes Under 30 Europe. Selon le magazine américain, le dirigeant fait partie des trente personnalités « de moins de 30 ans qui ont su tirer le meilleur d’eux-mêmes en apportant une bouffée d’air frais à leurs secteurs d’activité ».

Naïo Technologies conçoit et commercialise des robots pour l’agriculture et la viticulture et dédiés à l’arrachage des mauvaises herbes. A noter que l’an dernier, un autre régional de l’étape, Edouard Barthès, le jeune fondateur de l’entreprise EBS à Castres, figurait déjà dans ce classement.