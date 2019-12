En Occitanie, un budget 2020 du Conseil régional « contraint par l’État »

Le budget 2020 du Conseil régional, d’un montant de 3,5 milliards d’euros, est qualifié d’ « offensif » par la présidente de région Carole Delga, malgré les baisses des dotations de l’État qu’elle a plusieurs fois dénoncées lors d’une conférence de presse dédiée. « Ce budget permet de maintenir les investissements au plus haut niveau, et ils sont à 70 % issus de l’auto-financement. Les dépenses de fonctionnement seront maintenues en dessous de la barre de 1,125 % fixée par l’État, alors même que l’inflation est supérieure. » La présidente revendique de diriger la première région de France en termes d’investissement et la cinquième en termes de désendettement.

Perte de la compétence Apprentissage

Satisfaite de ce budget "juste et utile pour tous", Carole Delga exprime néanmoins une frustration : « notre budget dépend du bon vouloir du gouvernement car nous n’avons aucune autonomie fiscale et financière, ce qui est un frein à notre action, à la décentralisation et à la démocratie locale. Notre gouvernement est plus centralisateur que décentralisateur », lance-t-elle. Concrètement, elle assure que sur le budget 2020, 31,5 millions d’euros représentent des dépenses contraintes par des décisions gouvernementales : « le transfert de la maintenance informatique des lycées aux régions sans compensation financière représente six millions d’ euros, le désengagement du gouvernement sur la gestion des fonds européens, c’est cinq millions d’euros… Il y a aussi trois millions d’euros supplémentaires en frais de carburant, liée à l’augmentation des taxes », énumère-t-elle.

Mais surtout, par décision du gouvernement, la Région perdra, au 1er janvier 2020, la compétence de l’apprentissage, ce qui explique que le budget voté est en baisse. « J’aurais aimé que nous soyons plus efficaces sur la formation et sur l’apprentissage. Avec le nouveau cadre légal et budgétaire qui nous est imposé, nous n’aurons plus de vision transversale sur l’ensemble des leviers de la formation, alors que c’est un enjeu majeur dans notre région ».

Le coût des séances plénières supporté par les économies

Régulièrement attaquée sur le coût que représente la tenue des assemblées plénière au parc des expositions de Montpellier (car les hémicycles de Toulouse et Montpellier sont trop petits pour accueillir les élus et élues de la grande région), Carole Delga répond : « l’aménagement du Parc des expos représente 300.000 euros par an pour les quatre assemblées plénières. Ce coût est intégralement supporté par les économies réalisées. Les élus n’ont pas augmenté leurs indemnités alors que le nombre d’habitants de la région a doublé. Ils gagnent environ 11 % de moins que dans une région équivalente comme les Hauts-de-France. Cela représente 1,2 million d’euros d’économies par an ».

Sophie Arutunian

Sur la photo : Carole Delga lors de la présentation du budget à la presse le 18 décembre. Crédits : Lydie Lecarpentier - DR.