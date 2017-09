Toulouse. Un chiffre d’affaires en léger recul pour Actia Group

Avec 218,2 millions d’euros, le chiffre d’affaires du premier semestre 2017 d’Actia connait un léger recul de 1,6% par rapport à 2016. Selon la direction de l’entreprise, les résultats sont pénalisés par les problématiques d’approvisionnement de certains composants qui ont affecté toute l’industrie de la mobilité et causé des retards en production. En 2017, Actia souhaite confirmer son objectif de consolidation du chiffre d’affaires sur les niveaux records atteints en 2016, et poursuit ses efforts pour restaurer sa rentabilité sur le second semestre.

Les ventes des sociétés françaises du groupe sont également en baisse de 9,5% (96,3 millions d’euros) en raison de du recul de la demande pour certains véhicules électriques et de l’attente de la montée en puissance de nouveaux contrats sur les véhicules électriques industriels. Le chiffre d’affaires des filiales étrangères est toutefois en hausse de 5,7% (121,9 millions d’euros) grâce notamment aux bonnes performances du groupe États-Unis, au Mexique ainsi qu’en Suède et en Espagne.

L’activité automotive (qui pèse plus de 90% du chiffre d’affaires d’Actia) enregistre un léger recul de 0,6 %, tandis que l’activité télécommunications (8,8 % du chiffre d’affaires) enregistre une baisse de 11 % en raison d’une stabilisation des besoins des clients pour le déploiement des réseaux 4G.