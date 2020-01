Toulouse Un étudiant de l’Isae-Supaero récompensé par la Fondation Jean-Jacques et Félicia Lopez-Loreta

Un projet de l’Isae-Supaero de Toulouse a été récompensés par la Fondation Jean-Jacques et Félicia Lopez-Loreta pour l’Excellence Académique. Le lauréat, Amaury Ciurana, a reçu son prix fin décembre 2019 pour Enoskelet : un exosquelette fournissant une assistance à la marche motorisée aux enfants atteints de paralysie cérébrale. Il s’agit donc de créer un dispositif de rééducation. Aidé de six camarades et de son enseignant-chercheur, Amaury a travaillé sur un prototype de jambe artificielle imprimée en 3D, testé au sein de l’Isae-Supaero par des enfants atteints de pathologies de la marche.

« Cette récompense va nous permettre de concrétiser les trois prochaines étapes du projet qui sont la R&D, la certification médicale du produit et à terme la commercialisation d’Enoskelet avec un premier exosquelette pour rééduquer le genou, et plus tard l’exosquelette complet »,

affirme Amaury Ciurana.

La Fondation Jean-Jacques et Félicia Lopez-Loreta a pour but d’encourager les jeunes

meilleurs diplômés de quatre écoles d’excellence suisses et françaises : l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), l’École Polytechnique Fédérale de Zurich (ETH), l’École polytechnique et l’Isae-Supaero de Toulouse.