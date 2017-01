Un nouveau délégué général à l’UIMM Midi-Pyrénées

Christophe Meyruey, 48 ans, actuel secrétaire général de l’UIMM Languedoc-Roussillon (320 adhérents, 15.000 salariés) a été nommé délégué général de l’UIMM Midi-Pyrénées (460 adhérents, 80.000 salariés). Il succède à Frédérique Jézégabel qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Avant de rejoindre l’UIMM Languedoc-Roussillon en 2010, Christophe Meyruey a occupé des fonctions de communication. Il avait également en charge les relations des entreprises au sein de la Chambre syndicale de la métallurgie et du Medef Haute-Savoie. De 1994 à 2001, il a travaillé à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris. Sa nomination préfigure le périmètre grande région sur lequel lequel l’Union régionale des industries et métiers de la métallurgie est appelée à se positionner.