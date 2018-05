Toulouse. Un nouveau directeur à Europolia

Raphaël Catonnet a été nommé directeur général de la Société publique locale d’aménagement Europolia de Toulouse Métropole. Il a en charge les grands projets métropolitains (comme Toulouse EuroSudOuest et le Parc des expositions de Toulouse). Son capital social - de 900.000 euros - est détenu pour les deux-tiers par Toulouse Métropole et pour un tiers par la région Occitanie. Europolia compte actuellement quinze collaborateurs.

Raphaël Catonnet, 55 ans, prendra ses fonctions de directeur général le 1er juin 2018 et succédera ainsi à Alain Garès qui a émis il y a quelques mois le souhait de quitter ses fonctions. Raphaël Catonnet reste cependant directeur général délégué d’Oppidea, la société d’économie mixte d’aménagement de Toulouse Métropole, et conserve son poste de directeur du groupement d’intérêt économique qui travaille avec Oppidea et Europolia.

