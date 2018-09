Un nouveau directeur à l’Institut supérieur du tourisme, de l’hôtellerie et de l’alimentation

Cyrille Laporte est le nouveau directeur de l’Institut supérieur du tourisme, de l’hôtellerie et de l’alimentation (Isthia) de l’Université Toulouse – Jean Jaurès. Il a été élu à l’issue du conseil de l’institut, présidé par le chef Michel Bras, à l’unanimité des vingt membres présents (enseignants chercheurs, personnels administratifs, étudiants, représentants des collectivités territoriales et responsables du monde socio-économique). Son mandat court sur la période 2018-2023.

Maître de conférences en sociologie, directeur adjoint de l’Isthia depuis 2010, Cyrille Laporte succède à Jean-Pierre Poulain, directeur de l’institut depuis 19 ans qui a décidé de recentrer ses activités sur le Laboratoire international associé du CNRS « Food, Cultures and Health » (partenariat Certop/UT2J/Taylor’s University). Créé il y a 30 ans, l’Isthia dispense des formations en tourisme et hôtellerie, avec un fort tropisme autour de l’alimentation, la recherche et l’international. L’Isthia est implanté sur trois sites, Toulouse et Foix en France et Kuala Lumpur (Malaisie) et dispense plus d’une vingtaine de formations.