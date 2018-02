Un ancien de chez Safran prend la tête d’Airbus Helicopters

Bruno Even, 49 ans, a été nommé Président d’Airbus Helicopters. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er avril 2018 et sera directement rattaché à Tom Enders. Avant de rejoindre Airbus, Bruno Even était depuis 2015 directeur général de Safran Helicopter Engines. Il succède à Guillaume Faury qui a pris la direction d’Airbus Commercial Aircraft depuis le 19 février.

Diplômé de l’École Polytechnique, Bruno Even a débuté sa carrière en 1992 au ministère de la Défense. Il était alors chargé du développement du segment spatial du satellite Helios II, avant de rejoindre en 1997 le ministère des Affaires étrangères. En 1999, il intègre Safran Helicopter Engines (ex-Turbomeca) où il gravira les échelons avant de prendre la direction de Safran Electronics & Defense (ex-Sagem) en 2013.