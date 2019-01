Un nouveau directeur chez Groupama d’Oc

Olivier Larcher, 51 ans, a été nommé directeur général de Groupama d’Oc. Il prendra ses fonctions le 1er février. Diplômé de l’Inseec et de la Formation supérieure des managers Groupama, Olivier Larcher est entré dans le groupe en 1990 où il a exercé successivement différentes fonctions au sein de Groupama Sud : responsable commercial départemental de la Drome, responsable marketing, communication et institutionnel, directeur adjoint assurances et directeur entreprises et collectivités.

En 2003, il devient directeur de l’établissement d’Avignon, puis en 2004 il est nommé directeur commercial avant de prendre la fonction de directeur général adjoint de Groupama Sud en 2009. Sa carrière le mène ensuite en Espagne en qualité de directeur général assurances de Groupama Seguros. Depuis 2013, il avait pris la tête de Groupama Grand Est.