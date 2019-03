Un nouveau directeur pour le site de Coca Cola à Castanet-Tolosan

Il y a du changement chez Coca-Cola Europe Partners qui exploite le site de Castanet-Tolosan dans la banlieue toulousaine. Vincent Devienne est nommé directeur de l’unité toulousaine en lieu et place de Richard Beller qui prend la direction de l’usine de Grigny (91). Il sera responsable de l’animation de la performance industrielle d’un site de 270 collaborateurs, produisant 104 millions de caisses unitaires par an.

Son remplaçant à Castanet-Tolosan, Vincent Devienne a débuté sa carrière en 2004 chez Danone, dans l’entité de Bledina avec des fonctions opérationnelles et d’animation de la performance. En 2013, il a rejoint l’usine de Castanet-Tolosan en tant que responsable opérations avant de devenir en 2017 senior manager performance industrielle sur l’ensemble des usines françaises. L’usine de Castanet-Tolosan a fêté ses cinquante ans en 2018 et produit 72 millions de caisses unitaires par an.