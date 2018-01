Un nouveau président à la tête de Capitole Angels

Michel Pradille, 56 ans, ingénieur Insa, consultant en développement de PME, a été nommé président de Capitole Angel à la place d’Alain Delecroix. Le vice-président est Dominique Jacquot, actuellement Key Account Manager chez Ineos.

Pour Michel Pradille, cette double présidence "nous permettra d’être plus actifs et réactifs, de mutualiser nos idées et nos actions". Les nouveaux dirigeants de Capitole Angels souhaitent en effet lui faire passer la barre des 100 investisseurs et continuer à attirer de nouvelles start-up.

Au cours des trois dernières années, Capitole Angels a développé des partenariats privés pour créer autour de l’association un pool d’accompagnement exclusif composé de spécialistes.Il s’est vu labellisé par Angel Source (doublement des capacités d’investissement pour les levées de fonds de 500.000 euros et plus) et a crée un évènement devenu un rendez-vous annuel « Les Lauréats ».Ces derniers récompensent chaque année les meilleures start-ups financées.

L’objectif pour les trois prochaines années est de renforcer sa présence sur le territoire régional grâce au partenariat sigfné debut 2016 avec son homologue montpelliérain Meliès Business Angels qui a débouché sur la création d’Occitanie Angels.