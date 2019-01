Un nouveau président à la tête du groupe Cerfrance Gascogne Occitane

William Villeneuve, 43 ans, a été élu président du nouveau groupe Cerfrance Gascogne Occitane. Ce Gersois d’origine prend la tête de ce nouveau groupe né de la fusion de trois Cerfrance : ceux de l’Ariège, de la Haute-Garonne et du Gers/Pyrénées-Atlantiques. Dans ses objectifs, le nouveau président veut faire du conseil aux clients la priorité de son mandat et accroître la compétitivité du groupe sur le marché très concurrentiel de l’expertise comptable.

Marié et père de trois enfants, William Villeneuve dirige depuis 2000 une exploitation agricole familiale gersoise avec plusieurs activités (grandes cultures en bio, vigne en appellation Plaimont et élevage allaitant race Limousine). Il se trouvait à la tête depuis 2010 de Cerfrance Gascogne Adour.

Depuis le 1er janvier 2019, Cerfrance Gascogne Occitane accompagne 9500 clients (agriculture, artisanat, commerce, services, professions libérales, associations et particuliers) en Ariège, en Haute-Garonne, dans le Gers et les Pyrénées-Atlantiques. La structure comptabilise trente agences et affiche un chiffre d’affaires cumulé de 26,3 millions d’euros pour 400 salariés.