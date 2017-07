Toulouse. Un nouveau président du conseil stratégique à Sigfox

La société toulousaine Sigfox, spécialisée dans l’Internet des objets (IoT), a confirmé l’arrivée de Raouti Chehih au sein de l’entreprise en tant que président du conseil stratégique et directeur général. Âgé de 46 ans, Raouti Chehih affiche une expérience de plus de dix ans dans l’écosystème entrepreneurial en France et aux États-Unis.

Au sein de Sigfox, il prend la direction du département Adoption et Evangélisation technologique auprès des écosystèmes innovation et start-up, en France et à l’international. Ce dernier a pour mission de démocratiser la technologie Sigfox auprès des développeurs et des start-up qui imaginent et conçoivent les applications et les usages de demain. Raouti Chehih encadrera une équipe déjà très active au travers des Sigfox Makers Tour, organisés partout dans le monde depuis plus de deux ans, et d’un programme d’accompagnement dédié aux startups françaises et internationales.