Un nouvel écrin pour les équipes du Crédit Agricole Toulouse 31

Situé place Jeanne d’Arc en plein cœur de la Ville rose, le siège du Crédit Agricole Toulouse 31 n’est plus le même. Derrière une façade en verre assez classique, les dirigeants de l’établissement bancaire aux 450.000 clients ont mis les moyens : plus de 45 millions d’euros ont été nécessaire pour refondre entièrement l’édifice. « Ce n’est pas un simple projet immobilier », prévient Bernard Pradeilles, responsable de la refonte des espaces collaboratifs du siège. « Nous avons étudié ce qui se faisait ailleurs, notamment à Paris, et nous avons poussé jusqu’au bout la la réflexion pour que les collaborateurs se sentent bien. C’est un projet humain avant tout. »

Conséquences : peu ou pas de cloisons ni d’étagères, des open space baignés de lumière et organisés en petits quartiers en fonction des étages, avec des plantes vertes et des parois vitrées un peu partout. Et surtout, des postes de travail disponibles confinés dans des pods, sorte de cubes en verre insonorisés et climatisés. « Le siège compte 480 collaborateurs, mais dispose désormais de 1500 places de travail », explique Nicolas Langevin, directeur général du Crédit Agricole Toulouse 31. « Il n’y a pas de bureau attribué et tous les salariés sont équipés pour travailler où ils le souhaitent et en mobilité. Nous avons voulu pousser assez loin le concept d’espaces partagés ».

Des bureaux de direction qui perdent trois étages



Signe des temps, les bureaux de direction ne sont plus au septième et dernier étage, mais installés au quatrième, « afin d’être au plus près des collaborateurs », et le restaurant d’entreprise basé au rez-de-chaussée a été transformé en cour extérieure où les collaborateurs peuvent prendre la pause. « Nous avons voulu une architecture sobre, pérenne et transparente », complète Jean-Manuel Puig, du cabinet d’architecture PPA, qui a travaillé sur ce projet avec les agences ABC et Skalene. « Tous les espaces de bureaux sont vitrés pour être en interface avec la ville. »

Le Crédit Agricole Toulouse 31 revendique la place de premier financeur du territoire avec un peu de moins de 2 milliards d’euros injectés en local. Datant de 1972, le siège historique du CA 31 n’avait pas été rénové depuis cette date. Bien installé dans son quartier, le bâtiment pourrait prochainement profiter d’une nouvelle rénovation, celle de la place Jeanne d’Arc cette fois. Celle-ci fait en effet partie des projets du maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, en cas de réélection.

M.V.

Sur les photos :

En haut : le bâtiment rénové après plus de deux ans de travaux. Crédits : CA31 - DR.

En bas, de gauche à droite : Nicolas Langevin, directeur général, Robert Conti, président, Florence Durand, directrice des ressources humaines et des environnements de travail et Bernard Pradeilles, responsable du projet nouveaux espaces collaboratifs siège du Crédit Agricole Toulouse, devant la salle rénovée du conseil d’administration du siège. Celle-ci compte symboliquement trente-et-une places, pour autant de membres du conseil d’administration. Crédits : M.V. - ToulÉco.