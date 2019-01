Un partenariat pour permettre aux élèves de se familiariser avec la Banque de France

Maxime Maury, directeur de la Banque de France d’Occitanie a signé avec Béatrice Gille, rectrice de la région académique Occitanie et Anne Bisagni Faure, rectrice de l’académie de Toulouse une convention régionale de partenariat. L’accord prévoit de favoriser l’éducation financière et budgétaire des élèves du primaire, du collège et du lycée. Il a également pour objet de contribuer à la formation des enseignants, en diffusant des outils pédagogiques et des ressources documentaires aux professeurs et plus largement, à rendre la culture économique accessible à tous.

La Banque de France souhaite davantage diffuser une culture économique et financière auprès des citoyens, des élèves et de leurs professeurs. De son côté, l’académie d’Occitanie souhaite favoriser la mise en œuvre de rencontres et d’actions d’information auprès des enseignants et des élèves des collèges et lycées afin de mieux faire connaître les missions et les métiers de la Banque de France.