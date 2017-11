Un plan pour booster la création et la reprise d’entreprises en milieu rural et montagneux

La Région Occitanie et l’Agence France Entrepreneur (AFE) lancent un appel à projets pour soutenir la reprise et la transmission d’entreprises dans les Zones de Montagne et Massif et les Zones de Revitalisation Rurales de l’Occitanie.

Cet appel à projets se fixe plusieurs objectifs : soutenir l’esprit d’initiative économique par la reprise d’entreprises dans les zones montagneuses et rurales, et contribuer à assurer le maintien des diversités des activités économiques sur ces territoires (tourisme, agriculture, santé, artisanat, économie sociale et solidaire). Une enveloppe de 1 million d’euros financée à parts égales entre la Région et l’AFE sera consacrée aux différentes actions.

La date limite de remise des offres est fixée au 15 décembre 2017 à 12h. Les candidats éligibles sont les opérateurs régionaux de l’accompagnement à la création transmission et reprise d’entreprises (personnes morales de droit public ou privé).