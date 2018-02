Un train d’avance : l’exemple de l’innovation sociale

On a vraiment commencé en France à parler d’innovation sociale en 2013, avant que la loi Hamon ne vienne un an plus tard en fixer les contours. Mais déjà à cette époque, l’Est Occitanie avait pris un bon train d’avance. Dès 2007, ce territoire avait vu naître Alter’Incub, le premier incubateur régional en France dédié (vingt-cinq à trente projets accompagnés par an en moyenne) qui depuis fait des émules en France et fête cette année ses dix ans.

Deux ans plus tard en 2009, l’innovation sociale était intégrée à la stratégie régionale de l’ex Région Languedoc -Roussillon. En 2013, cette dernière disposait aussi d’une pépinière dédiée, Realis, d’une école d’entrepreneuriat et d’économie sociale, puis accueillait les rencontres internationales de l’innovation sociale, qui organisent cette année leur troisième édition. Depuis un an, il expérimente encore et toujours avec Alter’Venture, le premier accélérateur d’entreprises socialement innovantes.

Un accélérateur pas comme les autres

Alter’Venture se distingue des accélérateurs classiques sur plusieurs aspects. Il est d’abord « le seul en Occitanie d’intérêt général », souligne Philippe Rajosepha, directeur d’Alter’Incub et d’Alter Venture. Les autres sont généralement privés, font payer ou prennent des parts dans le capital, cherchent une plus-value de sortie et sont souvent adossés à un fonds d’investissement. Mais dans l’ESS, où « le modèle est différent et les problématiques spécifiques, si l’accélération vise toujours un fort développement économique, elle prend aussi en compte les valeurs sociales de l’entreprise. Il faut faire de la croissance sans perdre son âme », précise Philippe Rajosepha.

La réponse passe par un accompagnement et un financement dédiés. Fonds d’innovation sociale FISO, fonds Novess de la CDC, France Active… aux outils de financements nationaux sont venus s’ajouter cet été les contrats innovation de la Région, désormais accessibles aux entreprises innovantes de l’ESS. Toutes les entreprises innovantes de l’ESS n’ont cependant pas besoin d’être accélérées : les six admises dans le premier programme d’accélération de six mois remplissent toute la condition exigée : avoir une problématique de développement complexe, comme par exemple lors d’un pivot stratégique dans leur développement.

« Il y a alors un niveau d’incertitude élevé, où un accompagnement renforcé vient serrer les boulons pour limiter les zones de doutes ». Sans trop d’inquiétude, le programme devrait être reconduit en 2018 et Alter’Venture étendu à l’ensemble de l’Occitanie.

N.S.