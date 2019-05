Une aide de 300.000 euros pour la revitalisation des commerces du centre-ville de Toulouse

Afin de venir en aide aux nombreux artisans et commerçants impactés par les. différentes manifestations qui se sont déroulées dans le centre-ville de Toulouse depuis novembre 2018, la mairie de Toulouse, la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse Haute-Garonne et la chambre des métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne ont sollicité une aide dans le cadre de l’opération « Revitalisation et animation des commerces » initiée par le ministère de l’Économie et des Finances.

Toulouse fait partie des trente-quatre communes lauréates de cette opération nationale d’accompagnement du commerce de proximité et va recevoir à ce titre une subvention de 300.000 euros. Objectif : engager des actions d’animation, de promotion et de communication commerciale afin d’inciter et faciliter le retour de la clientèle dans le centre-ville de Toulouse, notamment le samedi. Différentes actions seront menées en partenariat avec les artisans et commerçants de la Ville rose tout au long de l’année 2019. La première aura lieu du 13 au 16 juin.