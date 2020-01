2020 est une année martienne pour le monde du spatial. De nombreuses missions à destination de la planète rouge quitteront la terre et le Cnes (qui dispose d’un important site à Toulouse) participe à plusieurs d’entre elles.

À l’été 2020, une mission de la Nasa s’élancera de Cap Canaveral avec pour objectif de rapporter des échantillons du sol martien. Embarqué sur le rover Mars 2020, l’instrument SuperCam est le fruit d’une coopération internationale pilotée par le Cnes.

Existe-t-il des traces de vie sur Mars ? Pour tenter de répondre à cette question, l’Esa, en coopération avec la Russie, lancera cet été ExoMars, véritable laboratoire roulant qui étudiera l’environnement et les conditions biologiques sur place. Le Soleil n’est pas en reste puisqu’en février 2020, la sonde européenne Solar Orbiter va entreprendre une expédition qui l’en approchera à 40 millions de kilomètres. Elle permettra notamment de mieux comprendre les vents solaires qui ont des conséquences directes sur la Terre. Le Cnes fournit l’instrument RPW (Radio and Plasma Waves) qui analysera les électrons du Soleil, une première mondiale et il collabore également à l’équipement de cinq des dix autres appareils scientifiques.

À noter par ailleurs que lors de ses vœux le 7 janvier à Paris, Jean-Yves Le Gall, président du Cnes, a annoncé que le Cnes bénéficie en 2020 d’un budget en hausse de 14%, qui atteint 2,78 milliards d’euros.