La CCI de region organise une conférence destinée aux entrepreneurs d’Occitanie qui souhaitent développer leur activité économique outre-Atlantique. Trois intervenants, Marie-Josée Andrieu, Service commercial Ambassade des USA, Thomas Thorelli, avocat à Chicago et Paris et Antoine Guillaud, membre d’un cabinet comptable à Chicago donneront les clés pour préparer et réussir son installation aux États-Unis.

Le mercredi 25 janvier de 10h00 à 12h30 à la Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie à Blagnac.