Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, a réuni le 4 novembre les acteurs des mondes économique, bancaire et assurantiel pour un Comité régional de suivi du financement de l’économie (CRFE). Cette réunion a permis d’évoquer « la bonne tenue de la conjoncture et de l’emploi en Occitanie ». En effet d’après la Direction régionale des finances publiques, les indicateurs de l’économie régionale sont en progrès au premier semestre 2019.

« Les chiffres d’affaires des entreprises progressent de 13,6% contre +4.4 % au plan national. Cette évolution positive dans la région est notamment le fait des entreprises et groupes d’envergures nationale et internationale ». Embellie également sur le front de l’emploi salarié, puisqu’au second trimestre 2019, l’emploi est augmente de 0,5 % contre 0,4 % au niveau national.