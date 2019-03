Conjoncture. Une situation économique en demi-teinte en 2018 pour l’Occitanie et la Haute-Garonne

La croissance économique en Occitanie et en Haute-Garonne est-elle en berne ? Les études de conjoncture régionale et départementale présentées par les CCI Occitanie et de Haute-Garonne pointent en effet un ralentissement de la croissance en 2018. Le mouvement social des gilets jaunes a eu un impact fort sur le commerce au quatrième trimestre de l’année. D’autres secteurs, comme l’industrie, le BTP ou les services, sont eux aussi touchés par une diminution du chiffre d’affaires par rapport à 2017. "On parle ici d’un ralentissement, pas de récession", relativie Stéphane Latouche, directeur de la Banque de France en Occitanie.

Pour 2018, les études de conjoncture révèlent que le chiffre d’affaires des entreprises de la région a évolué positivement (+2,6%), mais de manière moins forte qu’en 2017. En Haute-Garonne, le constat est moins bon avec une croissance de 2,4 % : l’industrie (+1,8%), le BTP-immobilier (+1,9%) et le commerce (+2,2%) sont les domaines les plus touchés par le ralentissement de la croissance. Les services connaissent également un léger ralentissement du chiffre d’affaires, de +4,2% entre 2016 et 2017 à + 3,7% les deux années suivantes.

De son côté, l’indicateur de l’emploi reste stable en Haute-Garonne (+ 3,3%), même si de fortes disparités apparaissent entre les différents secteurs d’activité : l’industrie (+1,7%) et le commerce (+1,2%) ont peu embauché en 2018 alors que le BTP (+5,5%) et les services (+4,4%) ont été plus enclins à recruter. Des chiffres moins flatteurs en région avec +2,9% d’embauche sur l’ensemble des secteurs.

Un trou d’air de l’aéronautique en 2019

La région Occitanie subit elle-aussi aussi les contrecoups après deux années fastueuses en 2016 et 2017 : "C’est la première année que l’Occitanie sous-performe par rapport aux autres grosses régions françaises", constate Alain Di Crescenzo, président de la CCI Occitanie. Comme dans le département, l’industrie occitane ne montre pas son meilleur visage : +2,4% d’évolution du chiffre d’affaires en 2018 contre +4,4% en 2017. "Les industriels de la région Occitanie ne doivent pas laisser passer le train de l’industrie 4.0”, prévient Alain Di Crescenzo.

Locomotive de l’économie haut-garonnaise, la filière aéronautique affiche des résultats en hausse (+4,2%) en 2018 mais s’attend à une grosse diminution de ce résultat en 2019 (+1,7%). La faute notamment à Airbus et l’arrêt de la production de l’A380, dont les derniers modèles devraient être livrés courant 2020. Mais malgré une demande moins favorable et un resserrement des marges, 86% des entreprises de la filière témoignent de situations financières saines.

Louis Clément

Sur la photo : L’arrêt de la production de l’A380 va affecter les résultats de la filière de l’aéronautique. Crédits : Airbus