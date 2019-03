Toulouse. Une croissance lumineuse pour Lited

Des vidéo-projecteurs dans les années 2000 aux Led haut de gamme à l’orée des années 2020, la société Lited, créée il y a quinze ans et basée à Balma dans la banlieue de Toulouse, a su s’adapter aux attentes de ses clients et du marché. « Le passage à la technologie Led a eu lieu en 2009. Aujourd’hui, nous nous positionnons sur les secteurs du tertiaire et industriel avec une spécialité dans le retail et les éclairages extérieurs », explique Cédric Mauboussin, PDG de la PME forte de trente-cinq salariés, répartis entre Balma et Nanterre près de Paris, et d’un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros en 2018.

Avec près de 250 références dans son catalogue, Lited a inauguré il y a quelques jours un show-room de 80 m² installé dans les locaux de son siège. L’objectif est de permettre aux clients de découvrir la nouvelle gamme de produits. Car aujourd’hui, Lited ne se contente pas d’installer seulement un éclairage dans une entreprise, une grande surface ou un restaurant : les produits conçus sur mesure par ses équipes en interne sont là pour amener des services supplémentaires.

La lumière devient connectée et intelligente

« Les lampes Led peuvent embarquer des puces, des capteurs et des connexions réseaux. Les sources lumineuses deviennent des véritables points connectés et connectables et pilotables à partir d’applications mobiles », développe encore Cédric Mauboussin, pour qui le « smart ligthing » n’est qu’une étape. Car les équipes de Lited misent progressivement et à la demande de leurs clients sur le « smart building » dit « bâtiment intelligent ». « Les nouveaux bâtiments qui voient le jour sont de plus en plus au service des usagers grâce aux objets connectés et je suis persuadé que cette intelligence des bâtiments va passer par le luminaire qui reste un élément obligatoire dans une construction », prêche le PDG de Lited.

La société commercialise 400.000 à 450.000 Led par an auprès de 650 clients en France, dont une cinquantaine à Toulouse, avec le Zénith de Toulouse, la boutique du Stade toulousain, les universités UT1 Capitole ou encore l’université Paul Sabatier. Elle espère augmenter son chiffre d’affaires en 2019 grâce à des nouveaux relais de croissance dans le tertiaire et l’hôtellerie et avec la commercialisation des éclairages extérieurs.

Philippe Font

Sur la photo : parmi les références clients de la société Lited figurent les espaces d’accueil du Stade Toulousain. Photo DR.