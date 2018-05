« Scassi : "Une de nos forces est la sécurisation des systèmes critiques »

Quatrième édition des Rencontres Cybersécurité d’Occitanie

Organisées par ToulÉco en partenariat avec la région Occitanie - Pyrénées Méditerranée, et l’Anssi, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, les Rencontres cybersécurité d’Occitanie se tiendront toute la journée, le mardi 29 mai, à l’Hôtel de région à Toulouse. Cet événement gratuit pour les visiteurs permet de faire comprendre les enjeux et les solutions en matière de cybersécurité par le biais de table ronde et d’ateliers. Un village des exposants complète la manifestation.

> Plus d’informations sur le site des Rencontres cybersécurité d’Occitanie

> Inscription à la journée sur le site des organisateurs

> Le détail et les inscriptions aux ateliers sur le site dédié