Une étude d’opportunité pour une halte ferroviaire à Toulouse Lespinasse

La création d’une halte ferroviaire à Lespinasse au nord de Toulouse a été envisagée dans le cadre des Etats généraux du rail et de l’intermodalité. Toulouse Métropole et la Région Occitanie ont décidé de réaliser une étude d’opportunité qui pourrait aborder les thématiques suivantes : socio-économie, impact sur l’exploitation ferroviaire, procédures administratives, intermodalité, foncier, etc.

Elle sera réalisée, durant une année, sous maîtrise d’ouvrage de la Région Occitanie, pour un montant de 100.000 euros, chacune des collectivités apportant la moitié de la somme. Cette annonce intervient alors que le collectif « Rallumons l’étoire » a affrété un RER entre Castelnau d’Estretefonds et Baziège (au sud de Toulouse). objectif : lancer la mise en place d’une ligne de type RER afin de désengorger le trafic de l’agglomération toulousaine.