Le samedi 15 décembre, l’association « Rallumons l’étoile » va affréter un « train inaugural » entre les gares de Castelnau-d’Estrétefonds et Baziège. Les responsables de l’association veulent démontrer le potentiel de cette ligne, qui doit, à court terme, devenir la première ligne du RER toulousain. Le train démarrera, à Castelnau-d’Estrétefonds à 8h50 et reliera Baziège au sud de Toulouse via la gare Matabiau. Au total le RER s’arrêtera dans huit gares. A l’arrivée 300 personnes sont attendues à la Halle de Baziège pour des ateliers autour du thème « S’organiser pour gagner notre RER ! ».

Benoît Lanusse, coordinateur du projet estime que les projets de transports actuels (métro…) ne sont pas suffisants pour éviter l’asphyxie de l’agglomération toulousaine et propose donc de faire de Castelnau-Baziège une ligne test pour le RER toulousain, avec, d’ici trois ans, un cadencement toutes les heures, tous les jours, de 6h à minuit.

