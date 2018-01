Une nouvelle convention TER entre la Région et SNCF Mobilités

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a signé en décembre une convention d’exploitation avec SNCF Mobilités portant sur la période 2018-2025. Dans ce protocole d’accord, SNCF Mobilités s’engage sur une qualité de service ferroviaire de haut niveau en matière notamment de ponctualité (objectif fixé à 92%) et d’information aux voyageurs.

Le document prévoit également une amélioration de la fiabilité avec une baisse de 20% du nombre de trains supprimés et une nette amélioration attendue de la satisfaction voyageurs concernant l’information en situation perturbée. Cette convention a également pour objectif de développer les dessertes sur les axes Toulouse-Perpignan, Toulouse-Montauban-Agen / Brive, Lunel-Sète et Toulouse-Pau.

La convention détaille aussi une nouvelle gamme tarifaire et l’amélioration des services en gare et à bord des trains. Enfin nouveauté de ce protocole, un système de bonus / malus renforcé sur l’ensemble des thèmes ayant trait à la qualité de service sera instauré. La convention finale sera mise en place en 2018 et prévoit une enveloppe de 288 millions d’euros de la part de la Région.