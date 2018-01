Bpifrance Occitanie : Anne-Cécile Brigot-Abadie succède à Laurent de Calbiac

Anne-Cécile Brigot-Abadie a été nommée directrice régionale de Bpifrance à Toulouse. Elle succède ainsi à Laurent De Calbiac, à la tête de cette organisation (ex Oseo et BDPME) depuis juillet 2009, et qui a été nommé directeur régional Nouvelle Aquitaine à Bordeaux.

Après avoir commencé sa carrière en 2003 chez Ernst & Young à Sophia-Antipolis en tant qu’auditeur, Anne-Cécile Brigot-Abadie a intégré la BDPME en 2005, où elle a successivement été chargée d’affaires financement à Nice puis à Paris avant d’être nommée chargée d’affaires immobilier au sein de la direction du réseau Ile de France de 2010 à 2014. Puis elle a été promue déléguée régionale au sein de Bpifrance Paris de 2014 à 2017.

Bpifrance à Toulouse est intégrée à la Direction Bpifrance Occitanie qui appartient elle-même au Réseau Sud de Bpifrance. La direction Bpifrance Occitanie compte trois implantations (Toulouse, Perpignan et Montpellier) : chacune représente et exerce l’ensemble des métiers de la banque publique d’investissement.